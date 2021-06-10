أســــــرة
4 فوائد للعب الأطفال خارج المنزل
يشدد الخبراء في التربية على ضرورة لعب الأطفال خارج المنزل في الهواء الطلق، لما له من أهمية نفسية وصحية واجتماعية، مؤكدين أن لذلك أربع فوائد رئيسية. ويكون الطفل بحاجة إلى تعلم اللعب وسط فريق، كما أنه بحاجة إلى تعلم كيفية تكوين صداقات والتواصل مع الآخرين، ولعب الطفل خارج المنزل يساعدهأكمل القراءة »
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