حوادث
النصب والابتزاز يطيحان بـ”مخزني” مزيف
تسلم مبالغ مالية من مطلقة بعدما أوهمها بتوظيفها بسلك الأمن قبل تهديدها بشريط فاضح أحالت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، الاثنين الماضي، في حالة اعتقال متهما عازبا يبلغ من العمر 27 سنة، عديم السوابق، انتحل صفة “مخزني”، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية. وجاء إيقاف المتهم من قبل عناصر الشرطة،أكمل القراءة »
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