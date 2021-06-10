حوادث
المطالبة بمحاكمة حضورية لدركيين
استعملا سيارتيهما في نقل الشيرا إلى داخل ميناء أصيلة وإسباني كان ينتظر وصول الشحنة أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين الماضي، محاكمة أفراد عصابة تهريب دولية للمخدرات ضمنها دركيان بالمركز البحري، إلى نهاية الشهر الجاري، بعدما طلبت هيأة الدفاع بمحاكمة حضورية لجميع الموقوفين، منأكمل القراءة »
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