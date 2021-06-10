الأولى
“حريك” 7 آلاف طبيب في سنتين
أيت الطالب يقر بفشل خطط إصلاح الصحة وينزل الحماية الاجتماعية تعرض المغرب لنزيف كبير على مستوى هجرة الأدمغة، إذ “حرك” سبعة آلاف طبيب، خلال سنتين، وفق ما ذكره تقرير صادر عن مجموعة العمل الموضوعاتية البرلمانية المكلفة بالصحة. وقال التقرير الذي توصلت “الصباح” بنسخة منه، إن المغرب يعاني إشكالية هجرة الأدمغةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل