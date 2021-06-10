الأولى
نصف المغاربة فقراء
مؤشر الفقر تضاعف سبع مرات ومرصد التنمية يوصي بمقاربة متعددة الأبعاد أبانت دراسة أنجزها المرصد الوطني للتنمية البشرية أن نصف المغاربة (45 في المائة)، يعتبرون أنفسهم فقراء، وتصل النسبة إلى 58.4 في المائة بالوسط القروي، مقابل 38.6 في المائة في الحواضر. وأوضح المشرفون على الدراسة أن الأزمة الصحية العالمية وتداعياتهاأكمل القراءة »
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