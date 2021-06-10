الرياضة
فوز دون إقناع
اعتبر الأول من نوعه منذ 24 سنة وتغييرات مرتقبة أمام بوركينافاسو حقق المنتخب الوطني فوزا دون إقناع على نظيره الغاني بهدف لصفر في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الثلاثاء)، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، في سياق استعدادات المنتخبين للتصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بقطرأكمل القراءة »
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