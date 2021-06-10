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الرياضة

مهلة للوداد لأداء مستحقات سيسوكو

منذ 38 ثانية
بعثة كايزر شيفز تتلقى الضوء الأخضر لولوج التراب الوطني في 16 يونيو أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إدارة الوداد الرياضي بضرورة دفع مستحقات اللاعب السابق سليمان سيسوكو، في أجل لا يتعدى شهرا، بناء على القرار الصادر من محكمة التحكيم الرياضي «طاس»، في أبريل الماضي. وطالب «فيفا» الوداد بأداء أكثرأكمل القراءة »


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منذ 38 ثانية
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