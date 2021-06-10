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أوكـار جديـدة
״فيسبوك״ ملاذ آمن للراغبين في اصطياد الزبائن واستدراج عاملات الجنس دون رقابة “لهلا اخطي علينا فيسبوك بلا ما نحتاجوا الوساطة”، “فيسبوك لا يغلبوك كون ماهو كاعما نتمتع بعروض الجنس”، “الفضاء الأزرق كيزعم بنادم باش اضبر على راسو”… من بين العبارات التي أصبحت تحفل بها محادثات رواد موقع العالم الافتراضي الذينأكمل القراءة »
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