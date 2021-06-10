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وطنية

48 مليارا لدعم الأحزاب

منذ دقيقة واحدة
أحزاب تنتظر هبات من المتعاطفين ونساء غاضبات من «إقصائهن» ينتظر قادة الأحزاب بشغف كبير، توصلهم بـ “شيكات” لصرفها أثناء الحملات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الجماعية والجهوية والبرلمانية، بعدما وقع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على قرارين لصرف الدعم المالي المقدر إجمالا بـ 480 مليون درهم. وقالت مصادر “الصباح” إن الحكومة منحتأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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