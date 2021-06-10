الرياضة
الجيش مهتم بهداف القسم الثاني
تابع البلجيكي سفين فاندربروك، مدرب الجيش الملكي، المهاجم المالي شيخنا صماكي، مهاجم الاتحاد الزموري للخميسات، من أجل التعاقد معه الموسم المقبل. وعلمت “الصباح”، أن فندربروك أبدى رغبته في التعاقد مع صماكي، بالنظر إلى الخصاص الذي يعرفه الفريق من الناحية الهجومية، والمستوى الذي يقدمه اللاعب هذا الموسم، إذ يتصدر هدافي بطولةأكمل القراءة »
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