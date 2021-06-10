الصباح الفني
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مزارع أسترالي يحرق الفئران لم يجد مزارع أسترالي يائس حلا لمواجهة غزو الفئران الذي يجتاح المناطق الريفية في نيو ساوث ويلز ويهدد المحاصيل، سوى إحراقها وهي حية. وانتشر فيديو على تطبيق “تيك توك” يظهر المزارع أندرو يحرق الفئران وهي حية في برميل. ويظهر الفيديو المتداول إسقاط أندرو آلاف الفئران منأكمل القراءة »
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