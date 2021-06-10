وطنية
قالوا
خير كتبت الفنانة فاطمة خير على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “الحياة لحظات نعيشها بكل تفاصيلها وإذا كانت مع أشخاص نحبهم نعشق تلك التفاصيل وتصبح جزءا مهما من حياتنا”. النتيفي قال الفنان التشكيلي حمزة النتيفي في تدوينة فيسبوكية “النجاح يتحقق فقط للذين يرون الحياة بنظرة إيجابية”. العابد كتبت الفنانة عبيرأكمل القراءة »
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