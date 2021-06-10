الرياضة
نهائي البطولة العربية يغلق مركب الرباط
الإصلاحات تشمل إعادة تعشيبه وتدفع الجيش وتطوان إلى البحث عن ملعب آخر لإنهاء الموسم قررت شركة «صونارجيس» مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة إغلاق ملعب المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بعد نهاية فترة الاتحاد الدولي لإجراء مباريات دولية، من أجل إعادة تعشيبه، وتحضيره لنهائي البطولة العربية للأندية بين الرجاءأكمل القراءة »
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