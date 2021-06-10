الرياضة
محكمة أوربية تحذر “فيفا” و”يويفا”
منعتهما من اتخاذ عقوبات في حق «أندية السوبر» تلقى الاتحادان الدولي والأوربي لكرة القدم، تحذيرا من وزارة العدل السويسرية، وأخبرتهما أنه لا يحق لهما تسليط أي عقوبات، على أندية ” دوري السوبر الأوروبي”. وحسب إذاعة “كادينا سير”، فإن “فيفا” و”يويفا”، تلقيا إخطارا رسميا من وزارة العدل السويسرية، ” بعدم صلاحيتهماأكمل القراءة »
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