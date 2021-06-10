حوادث
الحبس لمتهمين باختلاق حوادث وهمية
حكمت المحكمة الابتدائية بفاس، زوال الاثنين الماضي، على شابين في عقدهما الثالث، بالحبس النافذ لسنتين و5 آلاف درهم غرامة نافذة لكل واحد منهما، لأجل “محاولة النصب وإهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ بجريمة خيالية يعلم بعدم وقوعها” لاختلاقهما حادثة وهمية. وبرأت طبيبا عاما من جنحة “صنع عن علم شهادة تتضمنأكمل القراءة »
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