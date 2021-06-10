الرياضة
استقالة مفاجئة تهز الكأس العربية
فاجأ طلال آل الشيخ، مدير كأس محمد السادس للأندية البطلة، الاتحاد العربي، بتقديم استقالته، لأسباب اعتبرها «خاصة». وأكد المسؤول العربي استقالته، بتدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل «تويتر»، إذ شكر فيها عبد العزيز بن تركي، رئيس الاتحاد العربي، وكل أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، متمنيا أن يواصل الاتحاد نجاحاته. ولم يكشفأكمل القراءة »
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