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حجز هواتف بطنجة يرعب “درب غلف”
أثار حجز هواتف محمولة بميناء طنجة المتوسط، أول أمس (الثلاثاء)، هلعا ورعبا بين تجار سوق درب غلف بالبيضاء، كما بسط تخوفات من عمليات أمنية لمطاردة الهواتف مجهولة المصدر، والتي يتم تهريبها من أوربا، سيما إن كانت موضوع أبحاث أو متعلقة بعمليات سطو. وساد التخوف بسبب تعامل بعض التجار دون مسكأكمل القراءة »
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