حوادث
اغتصـاب قاصـر يـورط جنديـا
افتض بكارتها بعد التغرير بها وشكاية والدة الضحية أوقفته في حالة تلبس أحالت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي جابر بإقليم بني ملال، أخيرا، جنديا، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، متورطا في قضية التغرير بقاصر واغتصابها وافتضاض بكارتها. وحسب مصادر “الصباح”، اهتزت بني ملال، أخيرا، على وقعأكمل القراءة »
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