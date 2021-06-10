الرياضة
الجامعة تخطف لاعبة من الجزائر
نجحت الإدارة التقنية الوطنية في إقناع لينا شبان، الحاملة للجنسية المغربية والجزائرية والفرنسية، بالدفاع عن ألوان المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة. ووجه رينال بيدرو، مدرب المنتخب النسوي، الدعوة للاعبة السابقة لبريست، للمشاركة في المعسكر التدريبي، استعدادا للمواجهتين الوديتين أمام مالي. ووجه منتخب الجزائرالدعوة للاعبة ذاتها، للمشاركة في تصفيات المونديال، إلاأكمل القراءة »
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