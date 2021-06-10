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الرياضة

عصبة الشاوية دكالة تصدم أنديتها

منذ دقيقتين
حدد المكتب المسير لعصبة الشاوية دكالة لكرة القدم واجب الانخراط لأول مرة في منافسات العصبة في 20 ألف درهم. وأكدت العصبة في بلاغ لها أنه يتعين على الفرق التي ترغب في الانضمام إلى العصبة، إعداد ملف يتضمن مجموعة من الوثائق، إضافة إلى مبلغ الانخراط الذي تم تحديده في 20 ألفأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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