الرياضة
أبو فارس تهدد بتغيير الجنسية
احتجت على إقصائها من بطولة إفريقيا هددت فاطمة الزهراء أبو فارس، البطلة المغربية في رياضة التايكووندو، بتغيير جنسيتها الرياضية، عقب إقصائها من المشاركة في التصفيات الأولمبية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو. وكتبت أبو فارس في حسابها ب”أنستغرام”، إنها أصبحت تفكر في تغيير جنسيتها، ملمحة إلى تلقيها عروضا عديدة، قبل أن تتابعأكمل القراءة »
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