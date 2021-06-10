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الإيبوركي: تواصل خارج المراقبة
> أنعشت جائحة كورونا سوق الدعارة الرقمية، ما هي أسباب ذلك؟ > فرضت جائحة كورونا التباعد الاجتماعي، ما أدى إلى بلورة الكثير من الظواهر التي تطفو على السطح، ورد فعل ضد الحرمان والمنع والقمع، ومن ضمنها ظاهرة الدعارة الافتراضية أو الرقمية. فالمجتمع اليوم مثل غيره من المجتمعات، يعرف ظواهر مستجدةأكمل القراءة »
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