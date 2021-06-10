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“السكس كام”… الفرصة الثانية
اتخذت الدعارة في الآونة الأخيرة، أشكالا متعددة، إذ تأقلمت بدورها مع السياق الدولي، الذي فرض على جميع الفئات، لزوم البيت وعدم مغادرته خاصة في الليل، وهو ما وضع بائعات الهوى المحترفات على حافة الإفلاس، وفرض عليهن البحث عن بدائل أخرى، من أجل جني المال عن بعد، إذ وجدن غايتهن فيأكمل القراءة »
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