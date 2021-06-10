حوادث
30 سنـة لقاتـل مشغلـه
أدانته هيأة المحكمة باستئنافية الجديدة غيابيا بعد اللجوء إلى المسطرة الغيابية قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أول أمس (الثلاثاء)، بمؤاخذة مياوم يبلغ من العمر55 سنة، غيابيا، وحكمت عليه بـ 30 سنة سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل قاضي التحقيق بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والتمثيل بجثة. وتعود وقائعأكمل القراءة »
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