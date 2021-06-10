وطنية
الأميرة للا زينب تستقبل الرئيس المدير العام لمجموعة بقشان المغرب
استقبلت صاحبة السمو الأميرة للا زينب، رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة، الأربعاء بمركز للا مريم للأطفال المحرومين من الأسرة بالرباط، عبادة نصر الدين، الرئيس المدير العام لمجموعة بقشان المغرب، مرفوقا بأسامة برادة، المدير العام لمجموعة هيونداي المغرب. وذكر بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة، أن صاحبة السمو الأميرة للا زينبأكمل القراءة »
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