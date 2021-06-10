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سجناء زنزانات وردية
مدمنو جنس المواقع الإباحية وتطبيقات التواصل الاجتماعي رهن اعتقال الهواتف الذكية حررت التطبيقات الجديدة مدمني المواقع الإباحية والغرف الدردشة الوردية من سجن الحواسيب ومقاعد “السيبيرات»، لكنها أبقتهم رهن اعتقال عن بعد، بسبب انتشار الهواتف الذكية، إذ أصحبت المواقع متاحة لروادها أينما كانوا في البيوت والمكاتب والمقاهي. ويرفض سجناء الزنزانات الورديةأكمل القراءة »
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