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حوادث

أمر باعتقال مبرأ في جريمة قتل

منذ 28 ثانية
المحكمة ألغت الحكم الابتدائي في ما قضى به من براءة المتهم أمرت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، مساء أول أمس (الثلاثاء) بإلقاء القبض على ثلاثيني مسرح وإيداعه السجن المحلي، بعد إدانته استئنافيا بعقوبة سالبة للحرية، على خلفية جريمة قتل في جلسة خمرية، راح ضحيتها «م. ا» بعد إصابته بجرح غائرأكمل القراءة »


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منذ 28 ثانية
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