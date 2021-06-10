ملف الصباح
“الماساج” للتمويه
فرقة متخصصة تراقب الأنشطة المشبوهة على الأنترنت وكمائن لضبط المتورطين في حالة تلبس رغم التطور التكنولوجي في مجال الاتصال، حافظت شبكات الدعارة على جزء من الطرق التقليدية في استقطاب الزبناء، إلا أن فيروس “كورونا” قلب المعادلة، سيما بعد فرض السلطات الحجر الصحي الشامل، فصار الاعتماد كليا على التكنولوجيا لمواصلة الأنشطةأكمل القراءة »
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