ملف الصباح
رقمنة الدعارة… الجنس بـ”كليك”
عاملات جنس يقدمن خدمة عن بعد في مواقع خاصة على “الويب” أو “السوشال ميديا” دخلت أقدم مهنة في التاريخ، عصر الرقمنة، ولم تعد تمارس اليوم، بالشكل التقليدي الذي كانت عليه في ما مضى، عبر وساطة قواد (ة)، أو من خلال استعراض الجسد بشكل مباشر في الشارع (الطروطوار). ولم يعد «تصياد»أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل