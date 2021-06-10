حوادث
إيقاف أزيد من 5000 شخص بمراكش
أسفرت العمليات الأمنية المنجزة على صعيد ولاية أمن مراكش والأمن الإقليمي بأسفي، التي يقودها فريق من عناصر الشرطة القضائية، بقيادة محمد الدخيسي، مدير مديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، عن إيقاف أزيد من خمسة آلاف شخص خلال الأسبوع الماضي، من أجل جرائم مختلفة. وأفاد مصدر “الصباح” أن العمليات الأمنيةأكمل القراءة »
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