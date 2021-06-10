أســــــرة
التعلق باللعب… “الحيلة أحسن من العار”
يتعلق بعض الأطفال بلعبهم وبعض حاجياتهم، إلى درجة أنهم قد لا يقوون على الابتعاد عنها، وهو ما يمكن أن يسبب بعض المشاكل، سيما إذا كان الطفل في سن التمدرس. ويرجع سبب التعلق بالأشياء، حسب ما يؤكده الاختصاصيون، إلى شعور الطفل بالاطمئنان عند ملامسته اللعبة أو وجودها بجواره، سيما عند انفصالهأكمل القراءة »
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