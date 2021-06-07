خاص
الاغتصاب والعنف… اتهام مسبق للمرأة
محاكمة الشارع تدين الضحية قبل بت المحكمة لن يقبل المجتمع الذكوري، في ملفات الاغتصاب والعنف الجنسي أن توجه سهام الاتهام إلى الفاعل، على اعتبار أن السبب وراء ما وقع هي المرأة التي لا يسمح لها أن تكون ضحية. قضايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخيرة كشفت النقاب عن النظرة الدونية التي ينظرأكمل القراءة »
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