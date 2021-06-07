الرياضة
كورونا يؤجل قرعة كأس إفريقيا
«كاف» بررت القرار بأسباب لوجستيكية تتعلق بالوباء قررت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم تأجيل قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم، المقرر إجراؤها في يناير وفبراير المقبلين بالكامرون، إلى وقت لاحق. وأعلنت “كاف” أنها اضطرت إلى تأجيل قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم إلى وقت لاحق، لأسباب لوجستيكية لها علاقة بجائحة “كورونا”، الشيء الذيأكمل القراءة »
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