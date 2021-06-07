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الرياضة

النصيري يحسم مستقبله

منذ 8 ساعات
Sevilla's Moroccan forward Youssef En-Nesyri celebrates after scoring a goal during the Spanish League football match between Sevilla and Osasuna at the Ramon Sanchez Pizjuan stadium in Sevilla on March 1, 2020. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)
وكيله قال إنه لن يغادر إشبيلية قرر يوسف النصيري، لاعب المنتخب الوطني المغربي، البقاء بفريقه الحالي اشبيلية الإسباني، وعدم مغادرته خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تلقيه مجموعة من العروض. وأعلن أنس أوزيفي، وكيل أعمال النصيري، أول أمس (السبت)، أن موكله لن يغادر اشبيلية هذا الصيف، رغم العروض الكثيرة التيأكمل القراءة »


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منذ 8 ساعات
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