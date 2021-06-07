الرياضة
النصيري يحسم مستقبله
وكيله قال إنه لن يغادر إشبيلية قرر يوسف النصيري، لاعب المنتخب الوطني المغربي، البقاء بفريقه الحالي اشبيلية الإسباني، وعدم مغادرته خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تلقيه مجموعة من العروض. وأعلن أنس أوزيفي، وكيل أعمال النصيري، أول أمس (السبت)، أن موكله لن يغادر اشبيلية هذا الصيف، رغم العروض الكثيرة التيأكمل القراءة »
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