اذاعة وتلفزيون
الأزمي تستعد لعرض “زهر وشوك”
تولي اهتماما كبيرا بمسرح الطفل وتحضر لتقديم عرض جديد تستعد فرقة “مسارات للإبداع الثقافي والفني” لتقديم عملها المسرحي “زهر وشوك” بدعم من وزارة الثقافة والاتصال ودار الثقافة الصخيرات ومسرح علال الفاسي، وذلك خلال الفترة المقبلة بعد قرار فتح القاعات المسرحية. وأكدت ضحى الأزمي، بطلة مسرحية “زهر وشوك” أنها سعيدة باستئنافأكمل القراءة »
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