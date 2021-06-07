الصباح الفني
أحجام ونوستالجيا الطفولة
تقاسم الممثل ياسين أحجام مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام” صورا من أيام الطفولة رفقة شقيقتيه، والتي كانت بمثابة حنين إلى تلك الفترة. وعلق ياسين أحجام على إحدى الصور قائلا “أيام الطفولة السعيدة”، ثم قال في تعليق على صورة أخرى “أيام الطفولة الجميلة مع أختي مريم وأختي كريمة”. وحظيت الصورأكمل القراءة »
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