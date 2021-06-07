الأولى
مقاولات شبح تفوز بصفقات عمومية
أنجزت أشغالا تجاوزت 3 ملايير ولا توجد في بيانات إدارات الضرائب كشفت تحريات مراقبي الضرائب وجود وثائق محاسبية في ملفات صفقات عمومية، تعود إلى مقاولات لم يسبق لها أن تقدمت بتصريحات جبائية لمصالح المديرية العامة للضرائب. وأفادت مصادر أن الأمر يتعلق بمقاولات غير مسجلة في النظام المعلوماتي لإدارة الضرائب، أنجزتأكمل القراءة »
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