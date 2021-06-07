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الداخلية ترفض 200 ملف استثماري
رفضت مديرية الشؤون القروية بالمديرية العامة للجماعات المحلية، التأشير على نحو 200 ملف ، تتعلق بكراء أراضي الجموع من أجل القيام بمشاريع استثمارية، وصلتها من إقليم القنيطرة، أغلبها ذات طابع فلاحي. وقطعت الملفات نفسها، جميع المراحل القانونية داخل اللجنة الإقليمية، ونالت موافقة النواب السلاليين، لكن عندما وصلت إلى مديرية الشؤونأكمل القراءة »
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