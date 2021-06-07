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العثماني “يلجم” العدوي
منشور من رئيس الحكومة يحمي الوزراء من “تحكم” رئيسة المجلس الأعلى للحسابات تصدى سعد الدين العثماني لـ”تحكم” زينب العدوى، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، في الوزراء، إذ طالبها بالتعامل مع مخاطبين خاصين في الوزارات، ردا على استدعائها لخمسة أعضاء في الحكومة للمثول أمامها واستفسارهم. ولم تتأخر العدوي في استعمال سلطاتها الجديدة،أكمل القراءة »
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