خاص
السياحة… عودة الروح
خطة استعجالية للترويج لمؤهلات المدينة والرهان كبير على عودة مغاربة العالم يعتبر قطاع السياحة بطنجة من أكثر القطاعات تأثرا من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، التي كبدت قطاع السياحة خسائر مالية فادحة وأضرارا كبيرة ومتعددة، وأثرت كذلك على أنشطة قطاعات أخرى ذات صلة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غيرأكمل القراءة »
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