الصباح الفني
أمير للحكومة: افتحوا الحدود
أثارت تدوينة نشرها المغني إيهاب أمير على “ستوري” صفحته الرسمية على “إنستغرام”، جدلا كبيرا، سيما أنه وجه من خلاله طلبا للحكومة. وطالب أمير فتح الحدود، ومراعاة ظروف مغاربة العالم الذين حرموا من ذويهم وأقاربهم بسبب كورونا، إذ كتب في التدوينة “أطلب من الحكومة فتح الحدود، الناس راها توحشات والديها وعائلاتها، راهأكمل القراءة »
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