حوادث
انتحار شاب بالجديدة
فارق شاب الحياة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، متأثرا بإصابة تعرض لها على الرأس. وانتحر الضحية برمي نفسه من سطح منزل عائلته بدرب الهلالي وسط الجديدة، الأمر الذي تسبب له في اصابات بالغة بأنحاء جسده دخل إثرها في غيبوبة في الحين، قبل أنأكمل القراءة »
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