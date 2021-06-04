الرياضة
بني ملال يفاوض العسري بشأن التمديد
عبدول وغونازو يغيبان عن الفريق أمام تواركة يحاول المكتب المسير لرجاء بني ملال تجديد عقد المدرب مصطفى العسري لموسم إضافي، ومنحه الصلاحية الكاملة لتجديد عقود بعض اللاعبين، وانتداب أسماء أخرى جديدة. وستنتهي عقود جميع لاعبي رجاء بني ملال مع نهاية الموسم الحالي، باستثناء الحارس الثاني زياد العفسة. ولم يكشف مصدرأكمل القراءة »
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