خاص
طنجة العالية تتحدى الأزمة
المغاربة ينعشون نشاط الفنادق والمطاعم والبسمة تعود إلى محيا “طنجاوة” بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى مدينة البوغاز، وكلها أمل أن ترفع جميع الإجراءات التي فرضتها الجائحة، وعادت المدينة إلى معانقة زوارها، لتستعيد جزءا من أنشطتها،بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي، الزائر للمدينة سيلاحظ أنها تستعد على قدم وساق، لتوديع مرحلة الحجر،أكمل القراءة »
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