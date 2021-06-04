الأولى
تحت الدف
قامت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، بتصرف يفيد أنها لم تتخلص بعد من “جهد” الداخلية، وأنها مازالت تفكر بمنطق المفتشية العامة للداخلية، في تعاملها مع رجال السلطة ورؤساء الجماعات، إذ استدعت محمد بنشعبون، وزير المالية، للمثول أمامها في خرق سافر للأعراف والضوابط الدستورية. ويبدو أن العدوي، أغضبت عددا منأكمل القراءة »
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