الرياضة
منتخب القاعة يواجه إسبانيا بمدريد
توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى اتفاق مع الاتحاد الإسباني، لبرمجة مباراة إعدادية بين المنتخب الوطني داخل القاعة ونظيره الإيبيري، استعدادا لنهائيات كأس العالم، المقرر إجراؤها في شتنبر المقبل بليتوانيا. وعلمت “الصباح”، أن المباراة برمجت بشكل رسمي في فاتح غشت المقبل بمدريد، أي قبل شهر من انطلاق المنافسة العالمية،أكمل القراءة »
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