اذاعة وتلفزيون
عمور بدبي لإطلاق “أحلى إبداع”
اختار المغني حاتم عمور دبي، للاحتفال بإطلاق أحدث أعماله الفنية، ويتعلق الأمر بأغنية تحمل عنوان “أحلى إبداع” صورها على طريقة فيديو كليب. وسيقام حفل إطلاق الأغنية، وهي باللهجة العراقية، الثلاثاء المقبل، بأحد الفنادق الكبرى، إذ يتوقع أن يحضره عدد من الأسماء ونخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة. وتعد “أحلىأكمل القراءة »
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