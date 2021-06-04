الرياضة
نهائي الأندية العربية بحضور الجمهور
ذكرت مصادر مطلعة أن نهائي كأس محمد السادس، الذي سيجمع الرجاء باتحاد جدة، في 21 غشت المقبل، بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، سيعرف حضور الجمهور، ولو بنسبة محددة. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الاتحاد العربي تلقى تطمينات من السلطات المغربية، بحضور الجماهير في هذه المباراة، بعد تحسن الحالة الوبائية.أكمل القراءة »
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