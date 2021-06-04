وطنية
مناصب “مشبوهة” بمجلس المستشارين
موظفون غاضبون من تفضيل المقربين وتوزيع “بريمات” والكاتب العام ينفي الاتهامات استشاط موظفون غضبا، وهم يتحدثون إلى «الصباح»، بسبب ما اعتبروه «شبهة» توزيع «كعكة» المسؤوليات على المقربين من كبار المسؤولين الذين دبروا الغرفة الثانية، خاصة البرلمانيين، وعلى العائلات الحزبية المحظوظة . وأعلنت مجموعة من العاملين بمجلس المستشارين عزمها تأسيس تنظيمأكمل القراءة »
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