خاص
بوشـارب: بلـورة مخطـط مديـري للتهيئـة
وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان أكدت أن دينامية المدينة تستلزم مقاربات استباقية في التعمير والإسكان أكدت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الدينامية التنموية التي تعرفها طنجة تستلزم مقاربات استباقية ورؤى متجددة ومبتكرة لمواجهة انعكاساتها المباشرة على قطاعي التعمير والإسكان بالمدينة.وأوضحت بوشارب في حوار معأكمل القراءة »
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